隨著國內疫情逐漸升溫，北市教育局22日發函各級學校，要求若無法活動前嚴格執行完整風險評估，並規劃完善的防疫配套措施，強烈建議取消或延後舉辦，教育局統計目前有8所公私立高中職在學測結束後，寒假舉辦過夜跨縣市畢業旅行，各校回報皆決定延期舉辦。

北市政府教育局日前透露，為因應新型冠狀病毒病疫情趨於嚴峻，基於維護全體親師生健康，降低高三學生因跨縣市畢業旅行，至景點群聚或接觸不特定人士，可能造成的風險，將影響寒假後申請大學入學等權益及作業，因此強烈建議各校延後或取消寒假期間畢業旅行，相關收退費將請學校從優從寬協助學生。

副市長蔡炳坤22日上午出席活動時透露，這段期間的疫情讓北市在地許多家長們擔心，接獲很多家長反映擔心孩子參加畢業旅行，原本從下週開始就是寒假了，有一些學校舉辦過夜跨縣市畢業旅行，已明確和學校強烈建議延後或取消，目前學校各校回報皆決定延期舉辦。

(中時 )