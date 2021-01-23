110學年度大學學測數學考科於今日上午登場，高中與補教老師一致認為，這份試題堪稱史上最難，即便是數學老師都很難考到100分，甚至考生如果錯到3題，都還有可能拿到15級分，能夠充分鑑別出前端程度的考生，後段學生幾乎全倒，更容易引導考生直接放棄數學。

建國中學數學名師陳建州表示，今年數學學測考題幾乎沒有簡單的題目，如過硬要舉例，最好作答的只有單選題第1題，但由於這份試題太難，即便數學老師都很難考到滿級分。

陳建州也說，這份考題，甚至對於自然組的學生來說，如果喜歡挑戰習題的話，會覺得很有挑戰性，但對一般學生來說，自然組考生還是覺得很難，後段學生幾乎全倒，但希望考生不要因此灰心，還是能正常心面對下午的考試。

全國高級中等學校教育產業工會（簡稱全中教）解題教師團則認為，今年學測試題較去年偏難，但屬可接受範圍，除單選第5題較為困難外，其他多數題目符合學測檢驗學生表現的目標設定，像是多選中機率與貝氏定理就是以理解為主，而幾何題型均需自己動手繪圖，理解題目涵義後觀察圖形，再透過簡單運算即可判斷。

全中教也提到，像是單選3題的知識點，結合國中切線及圓心圓周角觀念，配合高中三角函數概念即可判斷。多選第9題與選舉議題相關，除關心各投票所得票率外，學生還要注意到有效票數的加權影響。

全中教也提到，單選不同以往較為簡單題形，單選第5題多項式之除法算則題型，相信困擾了許多學生。總觀察整份試題，較去年難度提升，但仍屬於難度適中且深具鑑別度。

全國教師工會總聯合會（簡稱全教會）評論考題，認為是舊課綱中，史上最難的學測數學試題，試題取向與指考數甲類似；不過，學測試題應以測驗學生的基本數學能力為方向，並與指考試題有所區隔，此份試題容易導向學生放棄數學。

(旺報 )