無錫梁溪微博發布相關消息。(取自無錫梁溪微博)

大陸天津市14日傍晚才發布，該市有一食品公司送檢的雪糕樣本進行新冠病毒核酸檢測時，發現3款檢測結果呈陽性，江蘇無錫市昨(22日)晚間又發布通報，進口的櫻桃表面核酸檢測呈陽性反應，貨物已流往無錫市內梁溪區、惠山區和濱湖區。

據《中新社》報導，無錫市梁溪區疾病預防控制中心22日發布通報，指出該份櫻桃的生產日期為去年的12月18日，包裝樣本核酸檢測呈陽性，而防疫指揮部立即啟動應急專案，第一時間趕到現場處理消毒，並按照疫情防控工作相關要求，做好貨物追溯和相關管控工作。

經過調查後，該批次食品部分流往市內梁溪區、惠山區和濱湖區，防疫指揮部已及時落實流行病學調查、核酸採樣、密切接觸者集中隔離、剩餘食品封存、環境全面消殺等措施，梁溪區、惠山區和濱湖區三地共採集環境、物品、人員標本199份，檢測結果均為陰性。

在此之前，大陸天津市爆出大橋道食品有限公司送檢的雪糕樣本，進行新冠病毒核酸檢測時，發現3份雪糕樣本檢測結果呈陽性，經緊急溯源，1812箱批發售往外省市（均已通報當地）。此外，天津濱海新區對某物流公司進口冷鏈食品進行新冠病毒檢測時，發現一進口冷凍帶骨牛前四分體外包裝樣本檢測呈陽性，所幸該批貨物未流入市場。

(中時新聞網)