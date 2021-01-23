寒舍集團已故創辦人蔡辰洋長子蔡伯府22日因身體不適送醫，急救後仍宣告不治，享年48歲。消息傳開後令親友都相當不捨震驚，女星關穎今(23日)稍早也在IG分享兩人合影，悼念這位英年早逝的表哥，直說：「會非常想念你（We will miss you dearly）」。

關穎的爸爸陳國和是日盛金控董事長，母親蔡淑媛出身國泰蔡家，是蔡辰洋的么妹，因此蔡辰洋是關穎的舅舅。而身為苗栗縣竹南鎮人的蔡辰洋，有過三段婚姻，他與元配生下2個兒子蔡伯府、蔡伯翰及女兒蔡佳棻，與資深名模王釧如的第二段婚姻則育有一子蔡伯璽，之後和長笛演奏家賴英里結婚，共同打理飯店經營事業。

關穎發文悼念表哥。（圖／翻攝自kwanterri IG）

2016年蔡辰洋心肌梗塞過世，享年66歲，關穎當時受訪難過坦言：「很突然」，對舅舅突然逝去難以接受。而關穎2006年曾為「關懷老人打造愛心天使」慈善活動和蔡伯府首度獻出表兄妹同台，當時蔡伯府脫稿演講，承認和黃閔暄剛生下第一個小孩，升格當爸爸的感覺相當幸福，他更會親力親為幫小孩餵奶，一天兩次。

蔡伯府當時沒分享孩子照片，但承認自己現在生活都繞著孩子打轉，電腦桌面也換成小孩可愛照片，三句不離爸爸經。沒想到今傳出蔡伯府過世消息，關穎稍早挖出兩人童年合照，寫下：「We will miss you dearly~Our cousin Benny 2021.1.22 R.I.P.」，照片中一群親友坐在一起，大家都笑得十分開心，但已成過去，網友也回：「May He Rest in Peace」，林牧潔回應：「RIP 牛哥（屬牛的蔡伯府暱稱）」，並加上3個雙手合十符號。

(中時新聞網)