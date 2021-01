寒舍集團已故創辦人蔡辰洋長子蔡伯府22日因身體不適送醫,急救後仍宣告不治,享年48歲。消息傳開後令親友都相當不捨震驚,女星關穎今(23日)稍早也在IG分享兩人合影,悼念這位英年早逝的表哥,直說:「會非常想念你(We will miss you dearly)」。

關穎的爸爸陳國和是日盛金控董事長,母親蔡淑媛出身國泰蔡家,是蔡辰洋的么妹,因此蔡辰洋是關穎的舅舅。而身為苗栗縣竹南鎮人的蔡辰洋,有過三段婚姻,他與元配生下2個兒子蔡伯府、蔡伯翰及女兒蔡佳棻,與資深名模王釧如的第二段婚姻則育有一子蔡伯璽,之後和長笛演奏家賴英里結婚,共同打理飯店經營事業。

關穎發文悼念表哥。(圖/翻攝自kwanterri IG)

2016年蔡辰洋心肌梗塞過世,享年66歲,關穎當時受訪難過坦言:「很突然」,對舅舅突然逝去難以接受。而關穎2006年曾為「關懷老人打造愛心天使」慈善活動和蔡伯府首度獻出表兄妹同台,當時蔡伯府脫稿演講,承認和黃閔暄剛生下第一個小孩,升格當爸爸的感覺相當幸福,他更會親力親為幫小孩餵奶,一天兩次。

蔡伯府當時沒分享孩子照片,但承認自己現在生活都繞著孩子打轉,電腦桌面也換成小孩可愛照片,三句不離爸爸經。沒想到今傳出蔡伯府過世消息,關穎稍早挖出兩人童年合照,寫下:「We will miss you dearly~Our cousin Benny 2021.1.22 R.I.P.」,照片中一群親友坐在一起,大家都笑得十分開心,但已成過去,網友也回:「May He Rest in Peace」,林牧潔回應:「RIP 牛哥(屬牛的蔡伯府暱稱)」,並加上3個雙手合十符號。

(中時新聞網)