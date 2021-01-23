冬季正是盛產白蘿蔔的季節，這時的蘿蔔最為香甜，加上又有「好彩頭」的吉祥寓意，因此蘿蔔糕成為逢年過節時最適合送禮的應景食材。這傳統好滋味，是大家最熟悉的味道，在通化市場裡一間開了20年的小攤販，老闆一直以來都遵循媽媽的手法製作保留古早味，但其實他在賣粿之前連廚房未曾踏進一步，直到生活產生重大轉折，才意外開啟了這條做粿之路。

蘿蔔糕藏媽媽味 破產老闆翻身成市場王

老闆陳秋發年輕時以販售高級水果起家，雖然事業經營有成，但由於哥哥喜愛賭博，身上沒錢時還會跑到他的店裡向客人借錢，因此將許多民眾嚇跑，甚至債主會直接上門討債，讓他的生意一落千丈，生活差點過不下去。老闆回憶當時感嘆地說：「那時真的跌落谷底，連15塊搭公車的錢都要東湊西湊。」在走投無路時，陳秋發剛好拿到媽媽做的蘿蔔糕，就臨時起意拿去販賣，沒想到意外大受好評。

老闆在賣粿之前連廚房未曾踏進一步。(攝影/陳宏睿)

收到熱烈迴響，陳秋發決定回家跟媽媽學習做蘿蔔糕！由於他從小就特別愛吃蘿蔔糕，加上有天份，短短一天就學會了做粿的技巧，不過想要做出正宗的「媽媽味」，就得花費更多時間和心力，每一個步驟都不可馬虎。老闆說道，做粿沒師父，要如何做得好吃，米漿和蘿蔔的比例是關鍵。

蘿蔔糕好吃的關鍵是米漿和蘿蔔的比例。(攝影/陳宏睿)

老闆做的蘿蔔糕入口即化，還能吃到絲絲清甜的蘿蔔，他表示蘿蔔的品質是重點，外型一定要圓圓胖胖的才能做出香味濃郁的蘿蔔糕，雖然成本比較高但他認為只有做出好的東西讓客人滿意，生意才會長久，因為這份工作現在不僅成為他生活的經濟支柱，更是他對天上媽媽信守的承諾。

老闆做的蘿蔔糕入口即化，還能吃到絲絲清甜的蘿蔔。(攝影/陳宏睿)

(攝影剪輯/陳宏睿)

(中時新聞網)