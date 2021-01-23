淡江大學與王道銀行攜手推出「淡江大學70週年認同卡」（淡江大學提供／戴上容新北傳真）

淡江大學與王道銀行攜手推出「淡江大學70週年認同卡」，只要持該簽帳金融卡消費，即可將消費金額的0.2％捐贈予淡江大學的校務發展基金，用以支持淡江大學人才教育，歡迎淡江校友、師生、家長及一般大眾申請，讓刷卡消費的同時亦能為教育事業共盡一份心力。

「淡江大學70週年認同卡」簽約儀式由淡江大學葛煥昭校長及王道銀行代表李芳遠總經理共同主持，淡江大學何啟東副校長、莊希豐副校長、王高成副校長、林志鴻副校長，以及全體一級主管均到場觀禮。該認同卡於即日起開放申辦，消費者只要於王道銀行開戶並申辦該簽帳金融卡，王道銀行即捐贈該卡消費金額的0.2％予淡江大學校務發展基金，消費者更可另外再享0.8％不限通路且無上限之現金回饋。此外，今年3月底前申辦之王道銀行新戶，還可享有現金回饋最高新台幣500元或現金回饋最高10％的新戶禮。

「淡江大學70週年認同卡」的推動，欣逢創校70週年之際，卡片設計運用70週年校慶標誌，以書法家張炳煌大師手書「超越」為主題，融入具現代感的數字「70」，搭配金色與紅色，展現超越以往、創造嶄新未來的全新意象，饒富紀念意義，不僅能加強校友與師生對淡江大學的凝聚力，更為捐款護校的方式增添多樣性，期能協同眾人之力，共同為淡江大學校務發展注入新的動力。

(中時 )