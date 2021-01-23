台中市梧棲區頂寮里舉辦寒冬送暖活動，今年有20多家企業贊助物資。（王文吉攝）

「送好送滿、足感心！」梧棲區頂寮里寒冬送暖活動有20多家企業贊助，物資相當充裕。（王文吉攝）

歲末年終，台中市清水紫雲巖23日發放超過10萬斤白米，有2000弱勢戶各領取50斤白米，還有2千元至5千元不等的關懷金。另梧棲區頂寮里今日舉辦寒冬送暖活動，有20多家企業贊助，平時熱心公益的台中市議長張清照不僅出錢也出力，到場協助搬運及發送物資。

清水紫雲巖發揮觀世音菩薩的救苦救難精神，23日發放超過10萬斤白米。主委吳勝隆說，香火收入來自十方，取之於社會、用之於社會，約有2000戶各領取50斤白米，還有2000元至5000元不等的關懷金，寒冬送暖會一直做下去，並加強文化活動，為社會祥和盡心力。

「做公益不嫌多，社會更溫暖！」張清照趕往清水紫雲巖關心寒冬送暖活動，1月29、30日在清水服務處將舉辦寒冬送暖，發放物資及關懷金給清寒戶。他說「多做好事，社會更祥和!」

此外，梧棲區頂寮里寒冬送暖活動也在23日舉行，里長鐘金水每年號召善心企業做公益，今年有20多家企業響應贊助近40項物資。「送好送滿、足感心！」鐘金水特別感謝張清照議長每年出錢出力，還到場協助搬運物資，讓清寒戶備感溫馨。

張清照謙虛地說說，持續做愛心就會有更多人加入，達到拋磚引玉的效果。天文船務公司除了贊助物資之外，總經理胡釗也到現場協助發放物資；頂寮里社區發展協會理事長林錫植發動十多位志工一起到現場幫忙。

(中時 )