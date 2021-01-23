臉書傳災情，一名網友發文分享，打開臉書時突然跳出「連線階段已過期，請再次登入」的訊息框，接著就被強制登出，貼文一曝光，引來許多網友留言分享災情，原來我不孤單，還以為自己被盜了，到底怎麼回事？經編輯實測，疑似只有ios的用戶有此問題，安卓用戶打開APP並沒有被登出的狀況發生。

一名網友今在臉書社團《爆廢1公社》上發文分享，用手機開啟臉書APP，結果就突然跳出一個「連線階段已過期，請再次登入」的訊息，就被強制登出，讓他忍不住PO文求助網友，貼文立刻引起熱議。

許多網友都遇到相同狀況，「原來我不孤單」、「我也被登出了，差點忘記密碼」、「原來大家都一樣，這樣就放心了」、「剛剛還以為被盜了」、「我也是欸」、「到底怎麼回事」、「重登之後就好了」、「被強制登出了」。

而編輯實測發現，用ios手機打開臉書有遇見相同的狀況，不過按了確定鍵、重新登入後，就好了；至於拿安卓手機的編輯實測，並沒有遇到被強制登出的狀況。

(中時新聞網)