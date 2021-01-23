110學測數學難不難？北市高中數學科教師群認為，今年學測數學題型數跟去年相同，但難度大幅提高，尤其是多選題更明顯，很像是105學測那年難度，也就是103課綱微調之前1年的難度，有簡單題也有明顯難題；換言之今年學測數學可以說是5年來最難。還好每一大題先易後難，可以保障低分群基本分數，又可以提高高分群的鑑別度。

去年學測數學因為太簡單，滿級分人數是以往的2倍，大考中心前主任張茂桂甚至因此請辭。北市高中數學科教師群表示，今年學測數學絕對不會出現去年的情況，底標應該不太會變，因為每一大題都從簡單題目開始，但前面四標應該會降低。

中正高中教師林榮福表示，今年學測數學教材分配上，第3冊占了32.5％，偏多，但也沒有多到離譜的程度，其餘3冊比重大致分布平均。他進一步表示，第3冊內容是三角、直線與圓、平面向量，而平面向量又是第4冊空間向量的基礎。

林榮福認為，此次學測數學跨單元的題目數量比去年多，另外這次有2大題是跟連結表格，學生看得懂圖表就較容易解題，但有些題目沒給圖形，考驗學生從文字敘述轉化成幾何圖形再解題的能力。

他表示，現在學生常常是看到題目附上圖形，就完全不去看文字敘述，單靠解題技巧去解題，卻不見得了解題目含意。這次學測的考法或許可以讓學生了解到，「自己去畫出圖來，對題目的感受會更深」，因此林榮福自己在學校也出過這種題。

計算量算是適中，林榮福認為，有些題目乍看下計算簡單，但是實際上一步一步列出過程也需要花一點時間，考驗學生的耐性和細心程度。

又，現在高中數學教材是「螺旋式」編排，也就是先教每種單元最簡單，再教每種單元較難，最後教每種單元最難。例如有ABCDE等5種單元，先教A1、B1、C1、D1、E1；再教A2、B2、C2、D2、E2；最後教A3、B3、C3、D3、E3。學生往往再學到某單元較難內容時已經是一年後，早就忘了之前學甚麼。

林榮福提到，高中數學的「螺旋式」教法，使得教學現場上，只要考國中的內容，學生反而學不好，不是程度不好，而是教材的編排方式讓他們忘記國中所學。因此像是選填的最後一題G，如果基本觀念扎實，這一題其實很好解。不只這一題，其實好幾題都這樣。他務實地表示，雖說學數學應該是「高中生考到國中的內容也應該要會」，在考試時穿插這類題目一兩題是OK，但應該避免每一題都這樣。

(旺報 )