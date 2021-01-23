無黨籍市議員黃捷罷免案將於2月6日投票，對此，前綠委林濁水認為，罷捷是仇恨投票，更稱罷免行政首長，邏輯還說得通；罷免議員，違反言論免責的自由主義，呼籲民進黨要修法制止這樣的不當行為。

對於黃捷罷免案，林濁水今（23日）在臉書表示，他非常同情黃捷又跟著黃國昌一樣，必須耗盡心神對付罷免，無法全心投入認真的問政了，這不僅是個人的也是社會國家的損失。看到黃捷強調希望罷免不要淪為報復的工具又不免憤怒，因為人性的必然是，罷免一定會成為報復工具，高高在上不食人間煙火的無知民粹領袖為什麼不肯稍稍研究一下西歐民主制度的發展，就在魯莾，無知，自我中心主義之下，自以義地非修選罷法不可？如你罷我我罷你打混戰，恨意相激相盪真不知何時了。

林濁水更重申：1、罷免行政首長，邏輯還說得通；罷免議員，違反言論免責的自由主義，因為議員定位已由強制委任演變到自由委任。2，設複數選區制目的保障少數人的發言權，除非根本廢除，否則由「多數人」加以罷免，是體制精神的錯亂矛盾。3，復議Reconsideration一定要投贊成票的提才合邏輯，罷免Recall要合邏輯也當如此，但是實際又作不到，可見是一不合邏輯的壞制度。

對於這樣的壞制度，林濁水向民進黨喊話:就改了吧，負責任的黨政人士！不過，林濁水的言論卻引發網友的砲轟，許多網友在po文底下留言表示，「中天關台還敢說言論自由，你還是跟民進黨一樣雙標」、「民進毒豬黨的在野爪牙打手是政诒亂源，應該罷免」、「民進毒豬黨的在野爪牙打手是政诒亂源，應該罷免」、「雙標」。

(中時新聞網)