【現場直播】公布確診者新足跡？陳時中召開記者會說明。（中時新聞網）

本土個案關聯表。(指揮中心提供)

部立桃園醫院群聚越演越烈，昨日最高齡病患及大女兒染疫後，今日再有1名本土案例，為老翁的家人（案885），是一名50多歲的女性，老翁的三女兒，另一名主要照顧者二女兒則是陰性。部桃群聚共累計13人確診。

9旬老翁（案881）長期臥床，今年1月住院，院內感染爆發首日，因人在住院醫師（案838）所處的7B病房而採檢，檢驗結果為陰性。1月11日至14日，老翁由案852照護，15日出院。同在首日採檢的護理師（案852）雖一採陰，但因身體不適去診所就醫，16日確診，老翁也在同日成為隔離對象，隔離期間牙痛，21日經衛生局安排到長庚就醫，因發現有發燒、肺浸潤，採檢後確診，Ct值為15。

老翁確診後，原沒被匡列的大女兒成為接觸者，經採檢後確診，Ct為35.6，研判為剛染疫，病毒量還未升高，目前也沒症狀。老翁長期臥床沒外出，女兒則有外出幫買三餐，足跡還在疫調中。老翁另有二女兒和三女兒，在老翁生病期間擔任主要照顧者，但在護理師確診後曾接受2次採檢，均為陰性，在家中和老翁一起隔離。

指揮官陳時中表示，老翁的三女兒因老翁和老翁大女兒確診，被列為接觸者接受採檢，今日確診，二女兒則是陰性。本起群聚目前醫院接觸者已採檢510名，498名陰性，6名陽性(案852、 856、863、868、869、881)。社區接觸者已採檢134名，127名陰性，6名陽性(案839、864、865、870、882、885)。全案隔離人數累計967人，陪病者的隔離人數還會增加。

陳時中表示，本案起碼到2月4日以前都不要掉以輕心，是否需要延長還要看疫調和發病情況再和大家做報告，呼籲大家勤洗手，保持清潔，大家擔憂就要力行防疫新生活，這是自保的最好方式。

截至目前，國內累計884名確診案例，分別為776例境外移入，69例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例比利時工程師；另1例浙江台商(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、783人解除隔離、94人住院隔離中。

(中時新聞網)