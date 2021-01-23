布魯克林籃網23日再度敗給克里夫蘭騎士，三巨頭的杜蘭特(Kevin Durant)休兵，但前一場3人聯手也只和騎士周旋到二度延長。這場厄文(Kyrie Irving)猛轟38分，卻在正規賽就被收拾了，讓總教練納許(Steve Nash)繼續跳針防守的問題。

騎士隊場上沒有任何攻擊型球星，但他們兩戰就從籃網手中砍下272分！如此迅速的失血速度，即使籃網有兩位得分王也止不住傷口。

納許說：「必須提高防守的優先度，這將是我們本季成敗的關鍵。我們缺乏時間練習，陣容也還很新，隊上3個進攻武器(三巨頭)過去都是擔任進攻主力，所以一時半刻還難以做到。我不確定幾個星期是否足夠，這是我們整個球季都得努力克服的問題，必須把防守視為第一優先。」言語中暗示這是他們球星的特性造成的。

哈登(James Harden)經常被外界批評防守不用心而屢遭嘲笑。籃網三巨頭生涯合計入選18次聯盟前三隊，其中哈登、杜蘭特合計12次聯盟第一隊，7次得分王。他們3人從未入選過防守前三隊，即使納許自己球員時代也是以攻擊為主的控衛，讓球迷難免有些擔心。

麥可喬丹(Michael Jordan)、布萊恩(Kobe Bryant)當年以得分見長，讓大家容易忽略他們出色的防守功力。喬丹生涯9次入選聯盟防守前三隊(9次第一隊)，還拿過最佳防守球員(1988年)。布萊恩12次入選防守前三隊(9次第一隊)，他與喬丹不僅擅長得分，更擅長阻止對手得分。

(中時新聞網)