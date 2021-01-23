大陸杭州一名保母為雇主工作2個月未收到薪水，徐姓雇主日前向她要身分證並要求她簽署2份文件，說是辦理薪水，她因為心急索討薪資而答應，沒想到她日後竟發現成了雇主公司的法人代表；雇主則反過來告她詐欺，堅稱她為了讓兒子跟著雇主學商，自願為雇主照顧孩子，離奇發展讓眾人急勸該保母報警。

綜合陸媒報導，該保母去年11月到杭州一位徐姓女子家任職，工作了2個月卻沒拿到薪水；徐女在今年1月10日向她要身分證，說是要到位在台州的公司為她申請薪水，還要求若有銀行打電話詢問事情，她一律都要回答是，才能如期辦理薪水，之後徐女又當面要求她簽2分授權書，她當時也二話不說簽字。

大陸杭州一名保母為雇主工作2個月未收到薪水，竟發現成了雇主公司的法人代表，遭雇主控告詐欺。（圖／翻攝自看看新聞）

該保母事後回想覺得有異，查詢後發現她竟成為徐女台州公司的法人代表。而徐女則反過來控告保母詐欺，還說「她（保母）不是我們家保姆，我和她沒有勞務關係」，徐女說保母的兒子因為想要學做生意，她答應將公司轉給對方，保母則主動說幫她接送、照顧孩子，以抵高額的轉讓費。

徐女堅稱保母成為公司的法人代表完全出於個人意願。律師則建議該保母，因為雙方確實存在勞務關係，建議通過法律途徑拿回自己的薪資；針對該公司可能存在的風險，盡快向市場監管部門申請，撤銷自己的工商登記行為；而徐女的欺詐行為則可以報警提告。

(中時新聞網)