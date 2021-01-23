民眾送年菜活動因疫情取消，改由甘霖基金會同仁代為完成任務。(甘霖基金會提供／陳世宗台中傳真)

因新冠肺炎疫情升溫取消，改由甘霖工作同仁親自將年菜和祝福帶給長輩。(甘霖基金會提供／陳世宗台中傳真)

農曆新年將屆，甘霖基金會原號召400位民眾送年菜，因新冠肺炎疫情升溫取消，改由甘霖工作同仁親自將年菜和祝福帶給長輩，23日由6台車12位同工從送餐中心出發，將原本今天參與的民眾要送的157份年菜送完，未來兩周也將陸續送完800多位長輩的年菜，讓長輩感受到新年的溫暖。

甘霖基金會從去年開始舉辦送年菜的活動，今年是送上10天的物資，重量要比去年更重約12kg，準備的菜色有花雕雞、花生豬腳、三杯雞、冰糖燒雞、梅干燉肉、滷雞腿…等等豐盛的年菜。

青年高中餐飲科今年為長輩準備9600顆的水餃，活動前一個月先對外販售獲得市場好評，接著開始準備送給長輩的水餃，由烘焙組製作餃子皮，由中餐組炒料、包餡，大家一起分工合作，將滿滿的愛心化作一顆顆的水餃，師生們在過程中體驗到真心助人的快樂，成為今年最美好的開端。

膳馨民間創作料理今年捐贈500份隱藏版料理牛蒡香菇雞湯，熬煮被稱為營養寶庫的牛蒡與台灣雞，希望長輩品嚐香氣縈繞的湯品時，也能補補元氣度過寒冬。膳馨料理董事長鄭乃綱說，我們對長輩的愛都放進每一份湯品中，膳馨會持續以醇厚心意料理臺灣菜，讓社會充滿溫暖、讓2021充滿愛。

Yahoo奇摩購物中心推出年菜認捐方案，嚴選娘家廚房CK的順心如意手路菜兩件組-梅干扣肉和蔥油雞，短短一個月的時間就已募到一千多份，讓富有「娘家味」的年菜勾起長輩記憶中「媽媽的味道」，品嘗如家人陪在身邊般熟悉的滋味。

78歲的廖爺爺獨居未婚，患有高血壓，左手因多年前工作不慎受傷導致斷指，也因年紀漸長有重聽，身邊也沒有親友照顧幫忙，平日的餐食只能仰賴甘霖基金會中午送上的餐食；往年過年前就會有甘霖同仁將過年期間的年菜送上，也會指導廖爺爺要怎麼加熱、水煮，用簡單的方式讓他過年用餐無虞。

從去年開始號召社會大眾送上年菜，民眾一家大小組隊參加，讓爺爺感受到家的溫暖和過年的熱鬧，原本也期待著今天的送愛天使，知道因為疫情而取消，雖然有點失望卻也希望大家能注意身體健康，期待明年再見。

甘霖基金會林錦雪執行長說，現今疫情升溫，配合中央防疫中心高度建議，考量民眾的健康和安全，迫不得已將籌畫兩個月400位民眾的「送年菜傳愛日」活動取消，改由我們自己的同仁出動12輛車，將今天要發送的157份年菜送完，其餘的也將會在兩個禮拜內發放完成。

(中時 )