看來中華隊這次只能全力準備亞洲盃男籃資格賽第3階段了！亞洲籃總在23日發布新聞稿，確定將把亞洲盃資格賽B組賽事，也就是中華、大陸、日本與馬來西亞4隊比賽，將從原本的日本東京搬遷到卡達杜哈進行，擺明就是非辦不可的堅定立場。

原本因為日本受到新冠疫情影響，處於鎖國不讓外國人入境的階段，中華籃協預計中華隊要打亞洲盃資格賽機會偏低，沒想到亞洲籃總眼見日本無法舉辦，竟然決定把B組比賽地點從日本東京搬到卡達杜哈，完全都不管當前新冠疫情問題。

只是如此一來，中華隊勢必無法再次用疫情為由不打，而是必須趕緊組軍準備前往卡達，中華隊在這次亞洲盃資格賽第3階段將有4場比賽，分別在2月18日對大陸、2月19日對馬來西亞、2月21日對日本，以及2月22日再對大陸。

當前最大的麻煩就是，中華籃協必須趕緊重新跟行政院體育署重提防疫計畫，加上卡達的距離遠超過日本，中華隊也須提前出發才行，看來下周二只能趕緊先選出16人培訓名單，然後派出12名國手前往卡達，但新冠疫情的風險仍然很高！

(中時 )