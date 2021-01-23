時代力量議員林易英批評黃偉哲的發文有性別刻板。（摘自林易瑩臉書）

林易瑩被網友起底昔日選成大學生會長穿泳照。（摘自臉書）

宣傳六甲落羽松發文成性別議題？台南市黃偉哲昨天在臉書宣傳落羽松美景，但「現在是落羽松紅了，男朋友的臉就綠了」一席話，卻讓時代力量台南市議員林易瑩抨擊，「性別刻板印象的玩笑一點都不好笑」，眼尖網友起底林易瑩過去參選成大學生會長的泳裝照拉票，林易瑩對此解釋「這是女性自主」，台南市長黃偉哲受訪說，沒有性別刻板印象的想法，「她想太多了。」

黃偉哲臉書發文內容為「現在是落羽松紅了，男朋友的臉就綠了，因為周末又不能宅在家打PS5，得去拍照啦，但廣大的男性同胞不用擔心，偉哲來教你時間管理」、「周末想安心打電動？先帶女朋友去拍好落羽松」。

他今天表示，臉書並沒有性別刻板印象，但台灣是言論自由國家，尊重議員指教，而且網友也各有看法，他都予以尊重，也不認為所有男生或女生一定喜歡怎樣。

他也強調，現在防疫工作艱困，醫護人員的負擔、攤販生意、民眾健康，很多事情要做，從網路上的民意反映就可以知道，網友及市民對男生女生誰打電玩、誰穿泳裝其實沒興趣，民眾更在意的是防疫工作有沒有落實。

(中時 )