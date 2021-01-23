去年學測數學科太簡單，導致大考中心主任下台，今年則是大轉彎，變得超難。高中校長表示，數學科考太難，對老師教學及學生學習都有不利影響，也是一項打擊。高中老師則要求教育部及大考中心，確定數學科的定位，然後每年考題難易度要維持穩定，不要飄來飄去。

去年學測數學科太簡單，有1.4萬人考滿分，因為鑑別不出考生程度，導致大考中心主任張茂桂下台。今年則是剛好顛倒，數學科題目號稱是99課綱實施以來最難的一次，不但考生被考倒，連數學老師都說「我們也不一定每題都能答對」。

基隆市立八斗高中校長黃致誠表示，他一向不主張學測數學科考太難，因為如果考很難，學生花了心血讀書，但在得分卻反應不出來，這會讓他們在學習上有很大挫折，最後乾脆放棄讀數學。

黃致誠說，「鑑別度」不等於「難」，題目可以出得有鑑別度，但不一定是難。他認為，這幾年學測數學科忽易、忽難，會讓高中老師不知怎麼教學才好，而且也影響學生對這一科的學習態度。

黃致誠要求大考中心，學測數學科要朝建置題庫的方向前進，因為題庫的題目都是經過研發、測試，穩定度比較好掌握，從題庫抽出題目來考，每年才有辦法維持固定的難易度。

全國高級中等學校教育產業工會秘書長、台北市萬芳高中老師許麗吉表示，今天上午考完數學科，因為題目比較難，即使北一女考生都哇哇叫，心情大受影響，不知道怎麼面對下午的考試。

許麗吉說，今年學測數學科題目，根據一些明星高中老師的解析，認為「極具鑑別度」，命題目的應該是想區分出頂尖考生的程度差異。不過很可惜的是，許多題目計算過程很繁瑣，考生抱怨寫不完，也與素養導向命題趨勢相違背。

許麗吉說，學測數學科到底要出到什麼程度，教育部和大考中心應該定位清楚，並向社會大眾宣告，然後每年出題難易度都要維持穩定，這樣對老師教學及學生學習都有幫助。

(中時 )