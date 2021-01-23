摩根大通在提供給客戶的最新報告中指出，美國對中國44家涉軍企業證券的投資禁令，對資本市場影響巨大，可能會影響600億美元的債券，並引發大量資金通過被迫拋售流出。

川普政府去年11月公布行政命令，禁止美國人投資美國國防部認為與中國軍方有關聯公司的證券。

路透報導，儘管美國國防部名單上列出的44家中資公司中已經有多家被各種股票指數剔除，或其證券從紐約證券交易所退市，但固定收益市場仍不清楚影響到底有多大，因許多債券是通過子公司發行，而非主要的公司發行。

摩根大通近日寫給客戶的報告中估計，如果美國財政部採取行動，將會有大約550億至600億美元的債券受到影響。

根據摩根大通的計算，黑名單中的中國化工已經遭受10億美元的被迫拋售，可能還會有13億美元的資金從受影響的投資者手中流出。

另外，中海油以美元計價的債券規模達到195億美元，在美國註冊的基金持有超過32億美元，如果進一步擴大到所有在美國有業務的資產管理公司，可能會影響35億美元。

(工商 )