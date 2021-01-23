醫師指出，冬天是心肌梗塞最容易發生的季節，包括有家族史、長期抽菸且肥胖者，都是危險族群！已故寒舍創辦人蔡辰洋，5年前即因心肌梗塞過世，享壽66歲。心肌梗塞是心臟冠狀動脈突然阻塞，導致血流中斷，心肌缺血、缺氧壞死，這種狀況猝不及防，常令家屬措手不及。

台灣將每年1月19日訂為「心肌梗塞日」，高雄榮總重症醫學部主任黃偉春指出，在攝氏24度基準下，氣溫每降1度，北部民眾的心肌梗塞住院率會上升2.6%；南部人對氣溫變化更敏感，心肌梗塞住院率提升至4%，可見氣溫對人體影響有多大。

近來天氣變化迅速，加上前陣子數波寒流來襲，醫師提醒，除了家族史（先天性遺傳），三高族群、抽菸肥胖者，都容易罹患心血管疾病。尤其抽菸，更是心肌梗塞愈來愈年輕的重要原因之一。

最近早晚溫差大，更增添腦中風、心肌梗塞風險，建議起床時應先做好保暖再下床，起身時也不宜太急，外出注意保暖，尤其頸部。多喝水補充水分，促進新陳代謝、血液循環。

(中時新聞網)