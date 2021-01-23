有媒體報導「漏挺？國軍避桃令挨批，總統僅謝桃園醫護」，總統府發言人張惇涵表示，這明顯是一則意圖誤導閱聽人的報導，總統府表達強烈譴責，並嚴正要求更正，以正視聽。

張惇涵還原今天現場表示，蔡總統今日行程中致詞時，表示要對指揮中心及防疫團隊保持信心，也特別對醫護人員的辛勞表達感謝之意。並強調桃園在國門第一線的防疫辛苦，請國人共同為桃園加油，並表達「全國上下，不分中央地方、不分黨派，團結落實防疫」。

張惇涵表示，蔡總統上任以來，對於國軍弟兄姐妹的力挺，相信大家有目共睹。實際上，總統臉書也在本週三（1月20日）張貼陸軍33化學兵群協助桃園消毒作業的照片，表示「我們的態度很明確，軍民同心，共同支援前線，一定要捍衛疫情防線」。事實非常清楚，也不容扭曲，總統挺國軍，國軍也挺桃園，全力協助防疫工作。

張惇涵表示，國防部昨天也表示「國軍不避桃，國軍不逃避」，全力支援桃園防疫工作。而桃園市鄭文燦市長也公開表達感謝國防部，桃園與國軍一起並肩作戰，全力守護台灣之意。在需要團結一心共同抗疫的此時此刻，非常遺憾看到這類企圖刻意分化、見縫插針的操作。

張惇涵無奈表示，一整年的辛苦防疫下來，台灣能夠成功守住疫情，是因為無數防疫英雄的犧牲奉獻。「無數的防疫英雄，如果總統沒點到名的就是TVBS所謂的漏挺，這樣名字可能唸個幾天幾夜都唸不完」。而這樣的新聞報導，相信廣大的閱聽大眾自有公評。

(中時 )