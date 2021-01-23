移民署邀請金門縣文藝協會理事長張君玉（中）指導新住民朋友寫下吉祥話，期待牛年好運一整年，全家平安健康。（移民署金門縣服務站提供）

寫春聯，迎新年!移民署金門縣服務站今天在縣社福館舉辦「金牛迎春賀滿盈揮毫」活動，邀請金門縣文藝協會理事長張君玉指導新住民朋友寫下吉祥話，期待牛年好運一整年，全家平安健康。

在一片大紅的洋洋喜氣中，張君玉老師指導寫春聯外，也教大家正確張貼春聯，重點是以左右直聯的最後一個字來判斷，若是「仄聲」則是上聯貼在右邊，「平聲」就是下聯貼在左邊，好像有點難，但用自己母語寫春聯的新住民朋友，可都學得很開心!

寫春聯，迎新年!移民署金門縣服務站今天在縣社福館舉辦「金牛迎春賀滿盈揮毫」活動。（移民署金門縣服務站提供）

小朋友在紅紙上寫寫畫畫，體驗年節的熱鬧氣氛。（移民署金門縣服務站提供）

來自越南的阿美表示，越南以單張春聯居多，通常採用跟年節有關的字，或者是中文跟越南文字相結合的字畫，跟臺灣的春聯不太一樣。還有小朋友在紅紙畫上「牛」的圖案，準備過年時貼在鐵馬上，希望輪胎就會像牛一樣耐操，不容易故障，讓大家聽了也覺得很有趣。

移民署也在課程中向新住民宣導「新式外來人口統一證號」的證件已於今年1月2日起正式核發，並提醒中央流行疫情指揮中心已啟動「秋冬防疫專案」，民眾出入8大類場所應戴口罩，保護自己也保護別人。

金門縣服務站主任廖蔚蘭表示，很高興可以跟金門縣文藝協會攜手辦理新春揮毫活動，藉此讓新住民體驗熱鬧喜悅的節慶文化，也預祝新住民朋友新的一年吉祥如意，闔家平安。

(中時 )