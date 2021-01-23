出手救罷捷傾全力 女戰神怒轟「英皇愚蠢」

罷捷總部發言人徐尚賢今日稱，自己去年北上參加反萊豬大遊行，近日就收到台北市政府中正一分局1月4日發文的通知函，指他違反了「公共危險、毀棄損壞案件」，質疑是「綠色恐怖」、「司法迫害」；隨後因高雄市議員黃捷的媒體群組，也轉傳鳳山分局訊息稱徐因在該 遊行中帶領群眾丟雞蛋，遭北市中正一分局傳辦。徐尚賢因此也反控，黃捷在警局有內線管道。對此，警方澄清絕無此事，表示徐尚賢遭查辦，與其參與罷免行動全無相關。

罷捷總部發言人徐尚賢昨晚先預告，自己因罷捷案遭「綠色恐怖」清算，警方要求他前往做筆錄，讓他不禁大罵：「司法迫害！」、今上午將開記者會表達立場。而在今日記者會中，徐尚賢表示自己去年北上參加反萊豬大遊行，近日收到北市政府中正一分局1月4日發文的通知函，指他違反了「公共危險、毀棄損壞案件」。

針對徐尚賢質疑此次被警方查，與他罷捷有關、是綠色恐怖，「罷捷」活動所在地的高雄市鳳山分局，在徐的記者會開始前便自清，強調「本分局目前無案件需徐尚賢先生至鳳山分局說明。」

至於為何遭北市中正一分局約談？該分局偵查隊副隊長葉碩竣受訪時說明，徐尚賢在去年11月22日反萊豬大遊行期間，於民進黨黨部所在的華山大樓下丟擲雞蛋，遭該大樓主委提出毀損、公共危險告訴，中正一分局依法2次通知徐卻都沒到案說明，全案函請台北地方檢察署偵辦。至於為何徐遭控於台北市犯案，高雄市鳳山分局卻首先回應？葉表示，因徐在高雄開記者會控訴遭迫害，故所屬的鳳山分局才會在第一時間表態以澄清；並強調，中正一分局並非隸屬政黨，秉持公正執法原則，徐相關指控絕非事實。

中正第一分局今日新聞稿，全文如下：

罷捷團體發言人徐尚賢係於109年11月22日參加勞工秋鬥遊行活動中，丟擲雞蛋、毀損大樓之行為遭提告，與高雄參與罷免活動並無關聯，絕無所謂「司法迫害、查水表」等情事。

本案詳情為徐民於109年11月22日參與「1122秋鬥勞工大遊行」活動，於活動過程中，徐民手持雞蛋數顆朝00大樓丟擲，經該大樓主委提出毀損、公共危險告訴，中正一分局依法兩次通知徐民，惟其均未到案說明，全案業函請臺灣臺北地方檢察署偵辦。

本分局對於各項言論自由、意見表達均秉持「保障合法、取締非法、防制暴力」之原則，並呼籲民眾參加集會、遊行活動應保持和平理性；另對於民眾提出告訴案件，均保持行政中立、依法偵辦。

(中時新聞網)