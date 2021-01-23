總獎金100萬美元（約2862萬台幣）的BWF世界巡迴賽超級1000系列豐田泰國羽球公開賽，今天舉行各組4強賽，台將打頭陣的「麟洋配」王齊麟／李洋在先丟一局的情況下上演逆轉秀，以14比21、22比20、21比12拍落世界排名第2的印尼組合阿山（Mohammad Ahsan）／塞提阿萬（Hendra Setiawan），奪冠只差最後一步。

世界排名第7的「麟洋配」上週打下合拍以來首座超級1000冠軍，本週繼續在泰國出賽，尋求2連冠，前3戰都僅用約半小時就成功闖關，但今天4強戰將遭遇強敵阿山／塞提阿萬，過去兩組人馬8度交手，王齊麟／李洋2勝6負位居下風。

首局2比2後印尼組合打出一波5比1攻勢取得領先，「麟洋配」一路在後頭辛苦苦追，儘管幾度追到1分差，但始終無法將分數扳平，只能眼看對手搶下首局。

落後一局的「麟洋配」次局重整旗鼓，在比賽中段將領先擴大至17比11，不過卻因過多失誤先讓印尼組合追成18平，好在經過一番拉鋸後，王齊麟／李洋在第2個局末點機會成功兌現，將局數扳平。

決勝局王齊麟／李洋把把握住對手失誤過多的機會，從6比8落後時連拿6分逆轉，並在後半段持續擴大領先，取得20比11的「聽牌」優勢，最後在王齊麟把握住網前攻擊機會，逆轉搶下決賽門票，也中止對戰3連敗。

(中時 )