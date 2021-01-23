富邦盃台灣12強少棒大賽硬式組四強戰由台北東園國小對上雲林文昌國小，雙方呈現打擊戰，雖然東園一路領先，不過文昌兩度將分數追至僅1分差，每當分數接近時，東園隊長莊昀融都會挺身而出，單場3安包含一發雙響炮，帶領東園以11比6贏球，挺進明日冠軍戰。

莊昀融擔任球隊隊長，同時也是捕手、場上指揮官，第2局時先敲出一發2分炮，東園單局攻下4分大局，3局上半東園安打串聯加上對手暴投再添2分，東園原以6比0領先，但下半局文昌開啟攻勢，連續6支安打、單局敲8安，一舉攻下5分，將分數追到僅1分落後。

分數接近時4局上半莊昀融再敲一發陽春炮，2轟都送向左外野，他在賽後說，「第2轟沒想說是全壘打，以為會被接殺，有一點嚇到。」5局下半文昌追回1分，同樣1分差情況下東園6局上半再度靠莊昀融搶分，敲出二壘打攻下第8分，接下來林暉恩、丁子圻連續安打，東園順利以11比6贏球。

「莊昀融本來穩定性就很好，長高後又有爆發力，練習態度很好，自我要求高，前天又在關鍵比賽完投，他只要有在場上我們贏球機率就很高。」賽後東園總教練賴敏男也對莊昀融讚不絕口，也稱讚他擔任捕手時表現同樣出色，今日都在關鍵時刻阻殺2、3個跑者，為球隊擋下分數。

莊昀融在去年金龍盃也曾有單場雙響炮的表現，賴敏男透露昨日在同場地（青年球場）練習時莊昀融就不斷開轟，今日拿同一支球棒果然複製昨日好表現，「昨天跟他的家長說一直敲全壘打還布希信，今天在他們面前就轟了2支。」

東園國小挺進冠軍戰，明日要對上桃園龜山或中平國小的勝隊，力拚將冠軍留在主場。

東園國小。（中華棒協提供）

東園國小。（中華棒協提供）

(中時 )