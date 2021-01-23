陳姓媽媽（右二）帶著4名小孩挑選衣服。（劉秀芬攝）

歲末寒冬送暖，知名服飾公司連續11年贊助家扶兒添購新衣，今年再度捐贈北台南家扶80萬元提貨券，23日上午NET佳里、新營及永康店封館，邀請家扶兒選購新衣，共有331戶受扶助家庭受惠，不少親子一早9點半就前往等待進場，小朋友拿著自己喜歡的新衣開心排隊用提貨券結帳。

來自佳里區的黃媽媽說，「我每年都在期待這個時候」。黃20年前自大陸嫁來台灣，與先生分開後獨自養育兩名小孩，但因一眼失明無法工作，全家靠社福補助過日，平常都捨不得買衣服，非常感謝善心企業的愛心，才能為孩子們添購全新合身的衣服。

NET佳里、新營及永康店23日上午封館邀請家扶兒選購新衣。（劉秀芬攝）

NET佳里、新營及永康店23日上午封館邀請家扶兒選購新衣。（劉秀芬攝）

北台南家扶主任莊淑惠表示，出身於雲林的NET董事長黃文貞，行事作風低調，為善不欲人知，甚少出現在公開活動中。北台南家扶自2009年莫拉克風災那年開始接受捐贈，而黃文貞行善足跡更是遍布全台各縣市家扶中心。

據NET工作團隊表示，黃董事長年幼時家境貧困，曾經歷過辛苦的成長歲月，因此對家扶扶助的經濟弱勢兒少新年想穿新衣的心情最能感同身受，他說只要孩子開心這項捐贈活動就會延續下去。

北台南家扶中心統計，目前扶助近千戶的弱勢家庭中，近68％為單親，近17％為隔代教養家庭。列中低及低收入戶家庭近54％。一成家戶中無工作人口，近7成為僅1名工作人口，平均月入低於25K的高逹73％。面對孩子各項教育及生活負擔已是家長們極沉重的壓力。

家扶社工於訪談時往往可發現孩子們穿著不合身、或已過短的長褲、衣服，而多數家長也只能挑選民眾捐贈的二手衣服來因應孩子的需求，能獲贈NET提貨券讓孩子選購新衣實在令人高興，每年NET的封館選衣活動，也是家扶兒新年前最期待的一場盛事。

莊淑惠表示，十分感謝黃董事長的愛心，也肯定黃董事長尊重每一位兒少自己做決定，依照自己喜好，挑選合身新衣服的初衷，本次受惠的400位兒少，每名獲2000元提貨券可自由選購新衣，NET門市工作人員也耐心協助孩子們選購，體貼之情令人感動。

(中時 )