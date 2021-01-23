最近禁桃令引發爭議，副總統賴清德今在臉書肯定嘉義市長黃敏惠、台南市長黃偉哲跨黨派縣市長表示，面對疫情挑戰，只要不分黨派團結一致，相信專業，就能守住疫情防線，共度難關。

賴清德指出，支持醫護，照顧弱勢。團結，讓台灣更好！

他說，年關將近，做工行善團腳步不停歇，來到嘉義市，讓良善的力量持續擴散。

他指出，台南市長黃偉哲、嘉義市長黃敏惠以及所有行善團志工夥伴，不分黨派共同努力，尤其志工團犧牲假日，幫助職災勞工、弱勢邊緣戶修繕房屋，使遭逢變故的民眾，能有安全、舒適的避風港。

他表示，台灣人的善良和溫暖處處可見，這幾天，看到很多物資湧入桃園醫院，各醫療院所也分工協助，要撐桃園、撐台灣，令人動容。

部立桃園醫院發生院內群聚感染，日前澎湖、苗栗、雲林、金門、連江等5縣市，呼籲民眾不要前往桃園出差、洽公，被解讀是「禁桃令」引發爭議。

(中時 )