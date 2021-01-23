歲末寒冬浩天宮送暖意 發放50萬元慰問金 15:112021/01/23 中時 王文吉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 浩天宮舉辦寒冬送暖關懷活動，發放弱勢及低收戶1000元慰問金及物資。（浩天宮提供／王文吉台中傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 浩天宮舉辦寒冬送暖關懷活動，發放弱勢及低收戶1000元慰問金及物資。（浩天宮提供／王文吉台中傳真） 大庄媽境內的弱勢及低收戶排隊領取1000元慰問金及物資。（浩天宮提供／王文吉台中傳真） 大庄媽境內的弱勢及低收戶排隊領取1000元慰問金及物資。（浩天宮提供／王文吉台中傳真） 台中市梧棲區浩天宮23日上午舉辦寒冬送暖關懷活動，除發放1000元慰問金，贊助單位味丹企業股份有限公司、福壽實業股份有限、天保開發有限公司、林秀霞女士等提拱物資及梧棲區婦女會丶大庄里守望相助隊丶浩天宮文化交流協會等協助發放物資。 重建主委王經綻表示：此次關懐對象為大庄媽境內五十三庄（大肚區瑞井蔗廍里、清水區槺榔里及龍井、沙鹿、梧棲全區）低收戶（一丶二等）共計500多戶，藉此弘揚媽祖慈悲為懷，救苦救難精神，並教化人心、為善助人。 東山區寒冬送暖 年菜親送獨老家 大北門年貨大街採實聯制 近7000人捧場 (中時 ) #浩天宮 #發放 #慰問金 #梧棲區 #物資 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 寒士宴全取消 新北改發物資紅包 04:102021/01/22 焦點要聞 老慈會獻愛 捐助聖方濟育幼院 04:102021/01/23 企業經營 寒冬送暖活動接續登場 中市議長出力搬運足感心 14:272021/01/23 寶島 疫情升溫善心不中斷 基金會代送關懷年菜到長輩手中 14:352021/01/23 寶島 罷捷在即 綠委許智傑：鳳山人站出來 不能讓報復行動成功 14:262021/01/22 政治 台南家扶兒獲服飾公司贈80萬提貨券 開心買新衣 15:122021/01/23 寶島 于美人寒冬送暖 協助300戶埔里弱勢幸福過年 16:582021/01/23 寶島 冰冷角落有溫暖 仕招基金會送愛心感動街友 03:312021/01/23 寶島 基金會關懷石碇偏鄉弱勢 同時替警消加油 22:412021/01/22 寶島 北京大興區倡導留京過年 籲為外來人員減免房租 14:432021/01/22 兩岸 「呷熊飽」愛心餐寒假不中斷，去年5000人次受惠 16:582021/01/23 寶島 寶島熱門新聞 人美心美 網路美女主播號召粉絲修繕彰化獨居老人房屋 - 寶島 八卦山大佛新生潮勝地 18職人進駐卦山村打造美學生活聚落 - 彰化縣 歲末寒冬浩天宮送暖意 發放50萬元慰問金 - 臺中市 掏口袋飄出2千元 派出所實名制立功找到失主 - 寶島 傑出市民樂施行善 林苑琳再捐消防局6輛消防警備車 - 寶島 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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