浩天宮舉辦寒冬送暖關懷活動，發放弱勢及低收戶1000元慰問金及物資。（浩天宮提供／王文吉台中傳真）
浩天宮舉辦寒冬送暖關懷活動，發放弱勢及低收戶1000元慰問金及物資。（浩天宮提供／王文吉台中傳真）
大庄媽境內的弱勢及低收戶排隊領取1000元慰問金及物資。（浩天宮提供／王文吉台中傳真）
大庄媽境內的弱勢及低收戶排隊領取1000元慰問金及物資。（浩天宮提供／王文吉台中傳真）
大庄媽境內的弱勢及低收戶排隊領取1000元慰問金及物資。（浩天宮提供／王文吉台中傳真）
大庄媽境內的弱勢及低收戶排隊領取1000元慰問金及物資。（浩天宮提供／王文吉台中傳真）

台中市梧棲區浩天宮23日上午舉辦寒冬送暖關懷活動，除發放1000元慰問金，贊助單位味丹企業股份有限公司、福壽實業股份有限、天保開發有限公司、林秀霞女士等提拱物資及梧棲區婦女會丶大庄里守望相助隊丶浩天宮文化交流協會等協助發放物資。

重建主委王經綻表示：此次關懐對象為大庄媽境內五十三庄（大肚區瑞井蔗廍里、清水區槺榔里及龍井、沙鹿、梧棲全區）低收戶（一丶二等）共計500多戶，藉此弘揚媽祖慈悲為懷，救苦救難精神，並教化人心、為善助人。

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(中時 )

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