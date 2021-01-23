中央流行疫情指揮中心今(23)日公布國內新增2例境外移入COVID-19確定病例，分別自英國及美國入境。

指揮中心指揮官陳時中表示，案883為英國籍10多歲男性，去年12月28日曾於當地確診，並自我隔離10天，今年1月20日來台，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，至今無症狀。個案今年1月21日接受「英國專案」採檢，於今日確診；同班機接觸者調查匡列中，但因在集中檢疫所內除了班機以外並未有匡列。

陳時中說，案884為美國籍20多歲女性學生，去年12月31日搭機來台進行語言文化交流，並於今年1月1日入境台灣，持有12月24日採檢陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫，至今無症狀。個案居家檢疫期滿後，於1月20日進行自費採檢，並於今日確診。已掌握個案接觸者共9人，其中同行友人2人，列居家隔離；其餘7人皆有適當防護，列自主健康管理。

至於美籍民眾登機日31日與24日採檢日相隔6日，不符3天規定，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥說，主要是檢視其登機日與發報告日有無符合3天規定，因為報告看不到採檢日，而12月底時美國放假日較多，如算工作日來看，看起來應是符合規定。

(中時 )