黃捷罷免案將於2月6日舉行投開票。(取自黃捷臉書)

民進黨籍桃園市議員王浩宇罷免案過關後，藍營士氣大振，高雄市議員黃捷也即將面臨罷免投票，蔡英文總統則是下令要「守住」，指示民進黨動起來，使得這場罷免案備受關注。資深媒體人陳揮文昨(22日)直言，「我講很實在話，黃捷一定要拉下來，不然不用推割萊委、萊豬公投了。」

陳揮文22日在廣播節目《飛碟晚餐 陳揮文時間》中談到，政治就是這樣，假設罷免黃捷失敗，那割萊委、萊豬公投秒消風，其實黃捷本來沒這麼重要，至於為什麼黃捷變得那麼重要呢？他說，講句公平話，和王浩宇、台灣基進立委陳柏惟相比，黃捷是裡面最不壞的，但正因為她的罷免案卡在罷王和想罷免陳柏惟中間，問題就出在這，剛好遇到沒辦法。

沒有罷免黃捷投票權的陳揮文更說，自己最想罷免黃捷原因，「就是她惡意利用消費高雄前市長韓國瑜爆紅，這點是他最想罷免黃捷原因，當時綠媒一連串攻擊韓國瑜的狀況下，靠翻白眼爆紅，也變成不分區議員。」

面對近來的罷免風波，黃捷今(23日)上午出席活動時則表示，從這個罷免案成立之後，都一直在跟支持者呼籲，希望大家要出來投不同意票，所以從頭到尾的立場都是一致的！她提到，希望這是一場非常理性的罷免過程，不該是政黨對決，而是去判斷這個罷免的正當性。

(中時新聞網)