32歲藝人徐紫淇22日與另一半黃立忠結婚。（萬鴻提供）

32歲的演員徐紫淇因常在戲劇中扮演各種女性神明，有著「戲說女神」封號，「女神」終於禁不起凡間男子黃立忠猛烈追求，22日披上嫁紗成為金門黃氏望族的媳婦，結束32年的單身生活！徐紫淇本來對嫁入望族沒有什麼太大感覺，因老公支持她婚後繼續演戲，直到被超過上百位家族長輩提醒「要盡快為黃家開枝散葉、興家旺族」，她才驚覺事情大條了，婚後的首要任務竟然是肩負「製作人」重擔。

徐紫淇是在拍攝《戲說台灣》期間，認識了身為攝影師的老公黃立忠，兩人認識7年，以結婚為前提交往5年，雙方早已認定對方就是要廝守一生的伴侶，只不過因為工作忙碌就將婚期一延再延，直到徐紫淇遭遇喪親之痛，按習俗必須在百日內完婚，否則要再等3年才能論婚嫁 。徐紫淇說：「這是含著眼淚帶著微笑的婚禮，想到疼愛我的爺爺無法在我的婚宴中坐首位，心裡還是有股酸楚的苦澀。」

徐紫淇22日與另一半黃立忠結婚。（萬鴻提供）

徐紫淇結婚喜獲好友送的金牌。（萬鴻提供）

由於男方在金門是有影響力的望族，前來祝賀的政壇人士有金門大家長縣長楊鎮浯、議長洪允典、副縣長黃怡凱、秘書長陳朝金、陳建興、鎮長陳文顧、李誠智等，加上特別搭機前來參與婚宴的圈內好友廖麗君、林宜禾、蘇安邦、鍾天、李飛，以及身兼演員的製作人鄭志偉、導演許立坤等妙語如珠的祝賀詞，將婚宴炒得熱鬧滾滾宛若跨年活動。

喜宴當天徐紫淇一大早就開始梳妝打扮，從凌晨5點忙到晚上11點才終於得以休息，她笑稱：「怎麼比連續熬夜拍戲還累人啊！」除了忙跟累，金門的婚禮習俗也讓她覺得新鮮有趣，一早她就聽到村長就在村落一遍又一遍的廣播，告知村裡黃家有喜事，要全村的人準備好搭遊覽車去喝喜酒，接著10人的演奏樂團引導著迎娶車隊繞境全村，陣容之大讓她以為是迎神廟會活動。在幾乎全村動員的情況下，因著飯店場地容量不夠大，為讓賓主盡歡，喜宴只好分中午一場、晚上一場，總計席開118桌，紫淇頂著10多公斤的婚紗禮服，差點把腰給閃了。

32歲藝人徐紫淇22日嫁入金門望族。（萬鴻提供）

徐紫淇22日嫁入金門望族，很多好友特別飛去金門參加婚禮。（萬鴻提供）

眾多賀禮中，最醒目耀眼的莫過於鍾天送的超大金牌，大到把她的臉都給遮住了！紫淇感動地說：「送金牌是以前我們在拍戲說時的一句玩笑話，我沒想到他會當真，而且還送了這麼大的一面金牌！」

(中時 )