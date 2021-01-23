台灣新冠肺炎社區感染擴大，台北市長柯文哲23日指出，桃園醫院內感染向外擴散，連續出現好幾位一採陰、二採確診狀況，顯示這是一個嚴重問題，他呼籲中央公布確診個案高密度足跡區域。

昨天案852護理師照顧過的9旬老翁（案881），及老翁的6旬大女兒（案882）相繼確診，老先生原本一採陰，後來因為牙痛，到長庚醫院就醫二檢後才確診，後續疫調匡列老翁的女兒也確定遭感染。

柯文哲今在臉書表示，感染與檢測時間太近，因還在潛伏期間，便會發生「偽陰性反應」，如今桃醫院內感染已經向外擴散，連續出現好幾位一採陰，二採確診的狀況，顯示這是一個嚴重問題。

他強調，變種病毒活性強，傳染速度快，而且已經社區感染，此刻，指揮中心恐怕要滾動修正SOP，不能只單看一採結果，應該先對醫院全體員工、曾住院、轉院病患與家屬擴大採檢，同時擴大居家檢疫，避免感染擴散。

另外，柯文哲也呼籲，對於桃依確診感染者，指揮中心應「 公布確診個案高密度足跡區域」，也就是過去「只要認為疫情在掌握中，就不予公布足跡」的做法應該要調整了，與其花費心力畫出一條未必真正準確的感染途徑，不如給國人更直接、透明的資訊，讓民眾和該區域的醫療院所提高警覺，會是現階段更適宜且有效率的方式。

(中時 )