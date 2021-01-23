金門春節第4波加班機25日上午9時接受訂位。（金門縣府觀光處提供）

疏運鄉親回家過年，金門縣府協調春節第4波加班機，預計加開北金來回3架次，25日（星期一）上午9時統一受理訂位，觀光處提醒有需要的鄉親留意。

縣長楊鎮浯關切春節鄉親的機位需求，指示觀光處與各航空公司協調加班機，爭取加開第4波加班機，預計加開北金單向尖峰時段來回班機共3架次，雙向提供696座位數，25日上午9時由各航空公司訂位電話及網路公開接受訂位，訂位後應於3日內完成開票。

縣府說明，加班機的日期和時間如下： (一)年前尖峰時段：台北→金門航線（台北起飛時間）： 2月10日：華信14：50 。（二）年後尖峰時段：金門→台北航線（金門起飛時間）2月15日（初四）：立榮11：40 。2月16日（初五）：華信 15：30 。

觀光處提醒，第4波加班機開立機票與限制規定與前3次管制期間訂票作業規定與程序一樣，即春節管制期間台金航線（2月6日至13日台灣往金門及2月13日至2月17日金門往台灣）針對離島航線實施機票加註「限當日當班次有效」、「至遲於航班起飛前辦理退票」及「逾期作廢」等措施，請鄉親特別注意。

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