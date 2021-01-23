富邦盃台灣12強少棒大賽台北東園國小挺進明天的冠軍戰，總教練賴敏男強調品行，因此相當注重小朋友的課業，富邦盃首戰就有部分主力沒寫功課被禁賽，內野手丁子圻也是其中一人，解禁後今日敲出雙安好表現，他事後深深反省，「以後會記得寫功課。」

東園國小在富邦盃首戰部分主力因沒寫功課被禁賽，總教練賴敏男曾說「輸贏重要品行更重要」，當時差點輸掉比賽。小球員被禁賽1場後，先把功課寫完、象徵性懲罰30趟短跑，並徵求隊友同意後終於解禁，丁子圻因為忘記寫作文因此首次被禁賽，在場邊只能看、不能打的經驗讓他說好痛苦。

「被禁賽好難過，只能在旁邊打雜，在場邊很想下去打，早知道就要寫功課了。」丁子圻說解禁後自己會想表現得更好，今日雙安、1打點，「表現沒有很滿意，雖然是安打但沒有很紮實，剛好打到洞。」

東園國小將要在冠軍戰對上桃園龜山或中平的勝隊，丁子圻說球隊對這兩隊都打得還不錯，希望能拿到冠軍。

(中時 )