臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書「美國在台協會 AIT」）

臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書「美國在台協會 AIT」）

臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書「美國在台協會 AIT」）

美國總統拜登就職典禮於當地時間20日舉行，現場不僅請來前美國總統歐巴馬夫婦來觀禮，歌壇重量級巨星女神卡卡（Lady Gaga）也獻唱美國國歌《星條旗之歌》。力挺前總統川普的「台灣川粉」們，疑似尚在「崩潰中」，竟瘋狂出征AIT（美國在台協會）臉書，在所有關於新總統上任的文章下留言嘲諷、辱罵，就連女神卡卡也遭殃，讓許多網友傻眼直呼：「美國誰當總統，到底干台灣人什麼事？」

AIT臉書從台灣時間21日拜登上任起，相關臉書發文就遭台灣川粉們瘋狂出征，包括第46屆美國正副就職慶賀文、拜登就職演說菁華語錄、拜登生平介紹、副總統賀錦麗生平介紹等，以及女神卡卡獻唱美國國歌文章下，都被按下「憤怒」表情，大量川粉激動留下嘲諷、辱罵言語，除質疑拜登勝選的正當性、讚頌川普的豐功偉業，更不乏詛咒美國與人身攻擊，甚至連女神卡卡也未能倖免。

台灣川粉的留言包括：「亂七八糟，給她（指女神卡卡）唱簡直是侮辱美國國歌！不過也無所謂了，反正美國已不再是民主國家，國歌也沒意義了！」、「殺豬聲嗎？」、「為美國民主自由默哀RIP」、「慶幸我從來沒有買過她的作品」、「靠作弊偷來總統、副總統之位」、「雖然希望台美友好，但是實在無法接受疑似做票的方式！丟臉！」

面對大批台灣川粉失控的行為，也有一些理性留言。有網友就感嘆：「台灣有些人真有趣，跑到美國在台協會的臉書罵現任美國總統，然後美國還是台灣必須依賴以對抗強權的國家，是希望罵完拜登後對方還會唾面自乾幫助台灣？這些人到底是傻了還是怎樣。」也有人直言：「美國已經政黨輪替了，台灣川粉可以醒醒了！」「美國誰當總統到底干台灣人什麼事？」

(中時新聞網)