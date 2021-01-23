藝人吳鳳2015年和太太結婚後，育有2個可愛女兒，常在社群網站分享育兒經的他，常被網友詢問：「兩個不同國家的人怎麼教養孩子？」對此他強調除了語言學習非常重要之外，更要教導如何認同父母兩邊不同的文化。

吳鳳表示語言學習相當重要，從女兒出生到現在，都持續用土耳其話跟她們交談，因此大女兒土耳其話很流利，小女兒雖然語言能力要再加強，但聽力基本上ok，更強調2個女兒的中文比他更標準，此外文化教養也絕不能忽視，他表示和太太會各自跟孩子詳細介紹台灣和土耳其，這樣即便回去土耳其，不僅不會有太大的文化衝突，也會把兩邊都當成自己的家。

至於宗教議題，吳鳳不諱言是最敏感的話題，雖然世界上有眾多宗教信仰，但基本上都是讓人尋求心理安穩，及引導人類往友善方向，因此從不在小孩身上施予這種壓力，強調教導他們有顆善良的心，遠比信仰宗教重要，但最重要的是不能讓孩子忘記海外的家人，他強調每天都會讓妹妹跟女兒聊天維繫親情，另外較屬於自己的教育方式，就是會用影片記錄全家人旅行點滴，讓孩子隨時能重溫昔日玩樂時光。

最後，吳鳳表示父母的教育方式，會隨著孩子個性差異有所變化，但給予所需要的資源跟照顧是絕對不會少，對他而言讓孩子開開心心，遠比什麼都還重要，並強調：「教養的基礎是耐心、關心、愛心跟開心」。

(中時新聞網)