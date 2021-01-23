台北市長柯文哲日前接受日媒專訪明確表態，若2024年民調支持度超過20％就參選總統。前副總統呂秀蓮今受邀前往民眾黨國政班演講時，肯定柯文哲的雄心抱負，在後小英時代，台灣的政黨不能只有藍綠，很高興看到柯市長敲響第一個鐘聲，值得注意。

柯文哲2014年競選台北市長時，呂秀蓮批評柯文哲是有落跑前科的落跑醫生，還揚言要報柯文哲的料，不過，民眾黨國政班結業式今邀請呂秀蓮專題演講，暢談台灣前途走向，柯文哲會前受訪說，對他有意見的人多的是，呂秀蓮不是最多的，之後什麼事情都可以合作。

呂秀蓮演講提到，身為總統有登山也有下山，蔡總統任期會減少，後小英時代台灣該由誰領導，她有看到柯文哲宣布若2024年民調支持度超過20％就要參選總統，有這樣雄心抱負給予鼓勵，也藉此認真讓柯文哲先了解可能發生的問題。

呂秀蓮以美國川普現象與大選為例，美國大選期間只聽到支持川普與反對川普的聲音，如今拜登政府上台後，首要任務除穩定內政外，還要終止川普現象；如今台灣到了後小英時代，必須要有超越兩黨的政治環境，很高興柯文哲敲響領導台灣的鐘聲。

至於是否會支持柯文哲選2024總統，呂秀蓮受訪表示，現在談還太早，但要慎選下一屆的國家領導人，柯文哲非常有抱負，期待把她長期對台灣前途的思考藉由演講分享。

呂秀蓮說，柯文哲學醫出身，如果疫情在他領導下應該很輕鬆，雖然他現在當台北市長，但柯的歷練多又是超級聰明的人，準備要更上層樓的話，相信還有時間可以好好準備。

(中時 )