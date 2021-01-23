受到新冠肺炎疫情影響，去年的1月23日起中國武漢開始封城，今天適逢滿周年。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，在去年封城第2天曾赴部立桃園醫院去看到2位從武漢回來的年輕人接受篩檢，驚覺邊境管制上仍有疏漏，因此便開會討論要如何管制，至今的管制、篩檢流程等不斷進化，也持續與病毒鬥智，呼籲民眾要齊心抗疫。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，當天半夜PTT上看到武漢封城的訊息，時隔一年至今已瞭解更多病毒，比起過去一年前更有信心；中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩則說，距離武漢封城的時間的確是滿久的，但這段時間瞭解越來越多病毒相關訊息，只要更謹慎一定可以打贏這場仗。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥僅說，一年學到很多。

陳時中則說，目前還是在疫情之中，大家仍在高張力的情況，記得在武漢封城第2天後到部立桃園醫院，發現2位從武漢回來的年輕人出現症狀正在接受篩檢，詢問他們怎麼回來的，他們說「連夜逃出武漢，至其他城市搭飛機返台」，發現當初的邊境管制鬆散，憂心會有更多人返台因此也祭出更多管制，一年後的今天無論管制、篩檢相較過去不斷在進化，但也仍與病毒不斷鬥智，呼籲民眾齊心抗疫。

(中時 )