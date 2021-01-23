據美媒《ABC》新聞與《紐約時報》報導，為了讓美國總統拜登能順利就職，動用來自各州的國民兵加強就職典禮維安，不料在部分國民兵在華府特區值勤後，卻遭人趕到陰冷的地下室停車場休息，畫面流出後不但引起軒然大波，讓兩黨議員大為不滿，拜登也親自為此表達道歉。

部分國民兵在華府特區值勤後，卻遭人趕到陰冷的地下室停車場休息，畫面流出引起軒然大波。

報導指出，在6日爆發川粉闖入國會後，約2萬5000名國民兵守在華府特區周圍，先前媒體也目睹這些國民兵在非值勤時間於國會大廈內就地休息，其辛勞引起諸多國會議員主動向他們致意。

Our troops deserve the utmost honor & respect for securing the Capitol & defending democracy this week.



This is unconscionable & unsafe. Whoever’s decision this was to house our National Guardsmen & women in underground parking lots must be held accountable. pic.twitter.com/mBwpoog6YC — Tim Scott (@SenatorTimScott) January 22, 2021

不過在完成拜登就職的維安任務後，部分國民兵於21日被迫轉移至馬歇爾（Thurgood Marshall）聯邦司法大樓附近大樓的地下室停車場內休息。美媒《Politico》引述一名國民兵的說法指出，昨天還有數十名參議員、眾議員走下來與國民兵拍照握手，感謝服務，「但不到24小時，他們用不上我們了，就把我們驅逐到停車場角落。我們覺得深受背叛」。

國民兵華府發言人尼維斯上尉（Edwin Nieves Jr.）表示，國會警察以國會重新開議「人流量增加」，要求部隊於21日下午從國會大廈圓頂大廳（Capitol Rotunda）等地移到停車場，直到22日才移回國會大廈。不過據《NBC》新聞指出，國會警察署代理署長皮特曼（Yogananda Pittman）22日發表聲明表示，國會警察並未叫部隊離開國會大廈。

對於維安國會與就職大典的國民兵遭如此待遇，總統拜登已向民警衛局長霍坎森（Daniel R. Hokanson）表達十分不滿，也親自向國民兵表示道歉，「若霍坎森有任何需要，拜登樂意幫忙」。第一夫人吉兒．拜登（Jill Biden）22日下午也帶著巧克力餅乾慰問在國會執勤的軍事人員。

另外，國民兵與國會警察也發表聯合聲明指出，目前雙方已合作，在國會建築物提供適當的場地讓國民兵休息，也提供飯店房間與其他舒適住房，讓執勤時間外的部隊得以休息。美國官員也表示，部署華府協助總統拜登就職典禮維安的國民兵中，約有150到200人確診新冠。

(中時新聞網)