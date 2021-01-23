為因應重大刑案時須攻堅、救人質甚至反恐佈分子，警政署刑事局5年前成立「除暴特勤隊」，至今已在緝毒、打詐、肅槍、掃黑上屢建奇功。不過，因這支特種部隊對民眾而言尚屬神秘，警政署為了滿足大家好奇心，特別與直播平台合作，以一刀未剪方式，讓隊員們秀出全副武裝、魔鬼體能，甚至全程演練如何攻堅逮匪徒，一償軍武迷心願。

警方攻堅利器「甲車」也登場。（圖／刑事局提供）

刑事局表示，這支國內首屈一指的部隊，因「特勤」2字讓人覺得充滿神秘，尤其對熱愛鑽研武器裝備的軍武迷們、愛玩戰鬥遊戲的年輕族群來說，「除暴特勤隊」的特殊裝備、魔鬼訓練、實戰能力，在在都令人好奇，為了拉近警民距離，刑事局特別與17直播平台合作，讓一切「攤在陽光下」。

在這段開箱直播中，觀眾可看到老鳥學長們日常如何操體能，並讓直播主們也當「菜鳥學員」實際體驗一下，從全副武裝體能訓練、打靶測驗到攻堅行動等嚴峻考驗，藉真實特勤隊員的現身說法、經驗分享，讓民眾能感受到警方打擊犯罪的決心和威力，並增強自我預防等保衛意識。

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(中時新聞網)