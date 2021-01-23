學測第2天第2節國文寫作題目出爐！國寫兩大題中，知性題談「清洗記憶」和「虛擬人生」，是近年電影或小說中常出現的主題；情意題以「如果我有一台新冰箱」為題，詢問考生新冰箱中想冰藏甚麼（虛實皆可）會符合自己期待的美好生活？闈內高中教師認為，這兩題都在引導學生思考何謂「幸福人生」，題目相當親切可愛。

闈內高中教師表示，國寫第一大題引用美國電影《王牌冤家》和台灣電影《忘憂村》中的「刪除記憶」，又提出澳洲「類腦晶片」的研究，引導考生思考：當刪除記憶不再是電影情節，而是真實世界中可能發生的事，對人類有甚麼影響？考生們因此可以思考：刪掉不愉快的記憶，是否能更接近幸福人生？同樣地，情意題也引導學生思考：自己最期待的幸福感是甚麼？兩者都在引導學生何謂幸福人生，只是前者透過刪除，後者期待保存。

知性題中考生可以自行選擇立場，深度思辨；無論反對或贊成「清洗記憶」，引文中都提供了線索。情意題考生若能依據引文依次回答「期待新冰箱中冰藏的物品」以及這對自己的特殊意義，就是很精彩的文章。

(旺報 )