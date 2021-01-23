部桃爆發群聚感染有如連環爆，12天已出現13例，前國健署長邱淑媞昨(22日)在臉書提4點，怒轟指揮中心犯下要命錯誤，結果引發眾怒，不只大批網友在貼文底下反嗆，許多公眾人物也看不下去，對此，她今就在臉書回嗆，「網軍出征、暴民政治，能保護醫護人員與他們的家屬嗎？」

邱淑媞今再度於臉書發文表示，指揮官陳時中已要求民眾隨身攜帶酒精，就代表社區傳播其實離我們很近，只有一步之遙，更指出，這對醫護來說是最嚴峻的時刻，「最怕的就是有不屬TOCC範圍內的、表現不典型的病人，攻破下一個醫療院所的防線」。

接著，邱淑媞回擊那些批評她的聲浪，表示現在這種非常時期，「還有時間在那邊噴口水、搞鬥爭、甩鍋18年前的謊言與悲劇，卻還不盡全力補破網、救醫護、防範悲劇再度發生」。更怒嗆政客，沒有看到快要崩盤的醫療前線，「不僅其他醫院診所應該全力提高警戒，部桃院內員工，也仍舊是惶恐不安」。

邱淑媞認為，部桃內的醫護既得不到資訊，也得不到有效快速的檢驗，且在不知自己是否已遭感染，也不知道自己家人是否安全的情況下，卻還要照顧病人，肯定感到相當惶恐。這情況讓她相當無言，最後邱淑媞忍不住再怒嗆，「網軍出征，鐵蹄撻伐，謊言甩鍋、暴民政治，能保護醫護人員與他們的家屬嗎？」

(中時新聞網)