TNT球評「惡漢」巴克利(Charles Barkley)本周為了失言風波公開道歉，他在知名主持人艾倫(Ellen)的節目表示：「我上周說了一些蠢話，我單純相信籃球員應該要施打新冠肺炎疫苗，但我無意宣稱他們比別人更重要，因為他們沒有。我向所有被冒犯的人道歉，如果他們理解成那個意思，我也道歉。」

巴克利表示，NBA球員被防疫政策綁得很辛苦，他們面臨巨大壓力，只能關在家裡或球場，吃飯只能去指定的餐館。巴克利還說，每個人得病的症狀不同，像是艾倫自己只有一點發燒，「你大概只病了幾天，但我失去一位高中就認識的摯友，他得病不到10天就去世了，實在太可怕。」

艾倫去年12月被驗出感染新冠肺炎，最近她因形象不佳也屢遭砲轟，能夠理解巴克利失言的處境。艾倫去年4月與妻子關在豪宅接受居家隔離，曾自嘲10日沒換衣服「像在坐牢」，引發網友撻伐「過太爽」。

巴克利上周說：「好像一共有3億劑疫苗，應該先給這些NBA、NFL與NHL球員各發1000劑，他們球員交了很多稅啊。」遭到杜蘭特(Kevin Durant)在網路留言偷酸：「我不知道為什麼大家還在詢問這個白癡的意見。」

NBA對疫苗的態度相當矛盾，他們一方面希望球員全部都去施打疫苗，免得賽季頻繁被中斷，另一方面更擔憂被外界質疑「有特權」。如果球員真的優先取得疫苗，肯定會受到各界攻擊而重創形象。

(中時新聞網)