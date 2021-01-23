三重高中考生莊凱筑、顏筠倢表示，三重高中考前有大量練習，老師於考前猜題時，有稍微猜到題目方向（三重高中提供／戴上容新北傳真）

泰山高中校長李立泰到場加油，學生感到滿滿信心。（泰山高中提供／戴上容新北傳真）

110學年度大學學測國文科寫作於今日下午登場，國文寫作題分為兩個理性、知性兩部分，理性題目題幹引用電影王牌冤家、健忘村，要考生闡述兩種電影差異，另一道感性題目，則是「我有一座新冰箱」，大部分考生都表示，題目生活化，很好發揮。

新北市共1萬8千多名考生報考，境內共設有10個考場，其中最大考場新莊高中共有2075位考生，考場備有紅外線熱像儀自動量測、酒精消毒。

林口高中施婷瑜表示，第一大題理性題，引用電影王牌冤家、健忘村，講述王牌冤家中忘情診所和健忘村差異，第一大題子題則問，若經驗機器可以製作虛擬幸福人生，是否支持？她認為題目貼近自身生活，很好發揮。

成功高中林登科表示，第二大題感性題，引用政治大學傳播學院教師、作家柯裕棻的作品「冰箱」，以及作家黃麗群的「如果在冬天，一座新冰箱」，閱讀後以「如果我有一座新冰箱」為題，撰寫一篇文長不限的文章，他也認為題目虛實都可寫、貼近生活，很好發揮。

泰山高中高三丁班邱俊誠、史俊生表示，題目兩大題文字講述完整，內容貼近生活，十分好下筆，校方模擬考中教師常提醒要關心時事，正巧派上用場，他們寫完後都還有時間再檢查自己的文章，看到校長李立泰到場加油，感到滿滿信心。

三重高中考生莊凱筑、顏筠倢表示，三重高中考前有大量練習，老師於考前猜題時，有稍微猜到題目方向，他們感覺題目很平易近人，而冰箱題虛實兩個方向都可以寫也很好發揮，此外今年疫情嚴峻，三重高中校長、教師都有幫學生準備防疫用品和祈福，謝謝老師。

(中時 )