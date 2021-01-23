罷捷團體在宣傳車上高喊有錢沒錢罷捷好過眠、鳳山起義、人民勝利等口號，其中也有見到國民黨高雄市黨部主委李哲華、中常委沈智慧及藍營鳳山在地議員們。徐尚賢表示，這次是反萊豬、罷黃捷遊行，任何人都可以來參加。(劉宥廷)

民進黨桃園市議員王浩宇16日遭罷免成功後，無黨籍高雄市議員黃捷的罷免投票將於2月6日舉行，罷捷團體23日發起罷捷遊行，主要路線是鳳山在地的中山西路到大東公園，遊行訴求「123，到鳳山，反萊豬，罷黃捷！」下午2時罷捷支持者在鳳山行政中心前開始聚集，將再激起國民黨士氣，盼同意罷免票極大化。

罷捷團體主攻今天遊行，2月5日的選前之夜要衝高投票率，罷捷團體發言人徐尚賢說，罷王成功有助凝聚反黃捷群眾士氣，罷捷遊行預估至少有上千人站出來，要延續這股氣勢到投票。黃捷則鼓勵支持者出來投不同意票，她說，罷免制度應該是用來修復民主，而不是報復工具。

民進黨桃園市議員王浩宇16日遭罷免成功後，無黨籍高雄市議員黃捷的罷免投票將於2月6日舉行，罷捷團體23日發起罷捷遊行，主要路線是鳳山在地的中山西路到大東公園，遊行訴求「123，到鳳山，反萊豬，罷黃捷！」下午2時罷捷支持者在鳳山行政中心前開始聚集，將再激起國民黨士氣，盼同意罷免票極大化。(劉宥廷攝)

罷捷團體在宣傳車上高喊有錢沒錢罷捷好過眠、鳳山起義、人民勝利等口號，其中也有見到國民黨高雄市黨部主委李哲華、中常委沈智慧及藍營鳳山在地議員們。徐尚賢表示，這次是反萊豬、罷黃捷遊行，任何人都可以來參加。

支持者中有鳳山在地各里民組成的隊伍，也有許多是韓粉老面孔，以及國民黨黃國雄和黃國山黨部的支持群眾；據了解，目前罷捷團體初估參加遊行應該會超過1500人。

(中時 )