29歲大陸女星鄭爽以《一起來看流星雨》、《微微一笑很傾城》、《夏至未至》等戲劇作品走紅，然近日前男友張恒爆出她在美國找代孕又棄養風波，重創鄭爽星路，不僅被廣電總局封殺，北京電視台、華鼎獎、新華社等也發文抨擊她，過去她被封為「90後四小花旦」之一，身家上億，曾名列富比士中國名人榜第82名，如今網友開始討論可將她逐出「90後四小花旦」，後續接棒的就屬《後宮甄環傳》譚松韻、《狼殿下》李沁呼聲最高。

據《香港01》報導，網友原本公認的「90後四小花旦」分別是迪麗熱巴﹑楊紫﹑周冬雨、鄭爽，而鄭爽因棄嬰爭議，未來恐難在螢光幕前出現，就此同時，網友也討論出後續替補人選，其一是演出過《老九門》、《琉璃》的袁冰妍，她的微博粉絲數達1300多萬；另一位則是被日媒封為「4千年一遇美女」的鞠婧禕，先前她是女團SNH48成員，粉絲有1800多萬，不僅會演戲也會唱歌跳舞。

網友評原本的90後四小花旦是迪麗熱巴（左起）﹑楊紫﹑周冬雨、鄭爽。（圖／達志影像；翻攝自楊紫微博）

除了上述2位外，曾在《後宮甄環傳》中飾演「淳貴人」的譚松韻，近年討論度越來越高，2019年她因母親車禍去世，讓網友十分同情，她克服母親辭世傷痛重新出發後，陸續以《錦衣之下》、《以家人之名》受到許多好評，粉絲人數有2300多萬人，先前她受邀參加「抖音星動之夜」，一襲深V開到肚子的薄紗禮服，引來許多討論，也讓人發現她可清純、可性感的特質。

譚松韻卡位進90後四小花旦呼聲也極高。（圖／翻攝自譚松韻seven微博）

出道多年的李沁2008年就被李少紅導演相中演出《紅樓夢》，但她當時未走紅，近年才以《如懿傳》中的最美妃嬪寒香見，和《慶餘年》、《錦繡南歌》、《狼殿下》逐漸奠定女主角地位，她在《狼殿下》中不管是和王大陸或是肖戰的吻戲，每幕都引發討論，被觀眾封為「吻戲道具」，將吻戲拍的甜而不膩。而她除了演技好，私下有次跟周迅、阿雅受訪，被周迅要求坐在中間C位，李沁一開始堅持讓位給周迅，後來妥協坐定後，坐姿也十分直挺，可見對前輩的尊重和禮貌人品，如今微博粉絲已有2500多萬的她，補位進「90後四小花旦」支持度最高。

多數網友則挺李沁人美，近年演技、人氣都備受肯定。（圖／翻攝自李沁微博）

(中時新聞網)