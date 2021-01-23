防疫保單即將停賣，花蓮國安郵局一早湧入大批匯保費民眾，郵局緊急開8個窗口受理匯款業務。（王志偉攝）

近期最熱門的防疫保單，因為銷售爆量超過風險胃納量，台灣產物保險公司宣布將於25日停賣。花蓮唯一週六營業的國安郵局，一早湧入大批匯保費民眾，郵局緊急開8個窗口受理匯款業務，截至下午收到1600件劃撥，是平時的8倍。

台產於一個月前推出法定傳染病防疫保單，針對因法定傳染疾病，須接受居家隔離、集中隔離、隔離治療、居家檢疫或集中檢疫5種情形者，依不同保費給予5或10萬元補償金。

這張保單已被熱議，未料近期桃醫感染事件讓本土案例增加，台產的防疫保單成了「搶手貨」，社群網路上廣為流傳，只要花500元當隔離就賠10萬元，不只保險公司外大排長龍，客服電話更是打不進去，保險業務形容，「像在買樂透一樣，從沒看過這種景象。」

台產表示，防疫保單近日因疫情關係受到全國民眾關注，目前湧入案件數量遠超過本公司行政作業負荷量，經綜合評估公司風險胃納程度及被保險人權益，決議自本月25日下午5時起停止受理防疫保單新申請。

因保單將停賣，加上疫情仍未歇，不少民眾擔心投保不到保險，趕在今天到郵局匯保費，花蓮縣內唯一週六營業的國安郵局今天上午擠滿帶著投保書匯款的人潮。

花蓮郵局指出，共開9個窗口處理匯款業務，中午12時營業時間到以前進入郵局，都會受理。郵局統計，共受理1700件劃撥，是平時的8倍。因25日是防疫保單開賣最後一天，當天花蓮各郵局會視匯款人潮狀況加開專台。

(中時 )