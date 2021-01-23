台中神岡一名男子居家檢疫無視禁足令，多次離開住處外出購物。（民眾提供／王文吉台中傳真）

台中40多歲男子21日從大陸返國，並返回神岡社區大樓住處進行「一人一戶」居家檢疫。但郭男多次外出購物，大樓管理員、鄰居及里長規勸，還出言不遜。民政局與警方蒐證，個案確實有違規外出情事，衛生局將處至少10萬元罰緩，並強制移送集中檢疫所。

據了解，這名男子21日晚間從大陸返抵國門，當晚8時許回到神岡住處，而家人遵守居家檢疫一人一戶規定，提前入住安心旅宿。男子返家不久，9點多就出門購物，隔天也多次離開住處，不理會大樓管理員及管委會委員規勸。

當地里長表示，他接獲社區住戶反映，22日上門送防疫物資包，並提醒男子「居家檢疫不得外出」，對方搬出家庭背景稱「爸媽是公務員退休」、「我是警友會成員」。里長說，他告知相關規定後離去，沒想到男子疑不滿被告狀，隨即下樓與管理員及管委會委員理論。

里長指出，男子居家檢疫不到3天，外出4、5次，雖有配戴口罩，但大樓7、80戶居民人心惶惶，電梯、大廳等公共空間緊急消毒；經轉報民政局、衛生局等相關單位，警方已到大樓調閱監視器影像。

衛生局說明，因應新冠肺炎疫情，所有入境旅客須居家檢疫14天，經民政局與警方蒐證，個案確實有違規外出情事，公所人員已作成訪視紀錄，並告誡其不可再擅自外出；衛生局將依嚴重特殊傳染病特別條例處10至100萬元罰緩，並強制移送集中檢疫所。

(中時 )