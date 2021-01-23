南投縣歡慶農民節，也證明農業大縣之名實至名歸，23日農民節表彰大會上，南投縣長林明溱表示，今年僅有10個名額的神農獎及全國模範農民，縣民均搶下1席；農委會首屆幸福農村金推獎全台18個名額，投縣多達5個農會榮獲；而個人金推獎項，全國才20人獲獎，投縣就占了2席。

第32屆全國十大神農有縣民謝瑞裕獲獎，全國模範農民則是王朝偉，南投縣模範農民分別為李倫德、蘇春賢。第一屆幸福農村金推獎，包括南投縣農會、草屯鎮農會、名間鄉農會、水里鄉農會及信義鄉農會都獲獎，個人金推獎則由南投縣農會張育賢及草屯鎮農會林莞琦拿下殊榮。

林明溱說，南投縣有超過14萬農友，農業可說是南投的根基命脈，去年在疫情及苦旱雙重打擊下，南投農友非常努力，也創造許多好成績，才能獲得頒獎殊榮。除了恭喜獲獎農友、農民團體及農業推廣幹部，他深知仍有不少縣內農產品恐將面臨價低滯銷的困境，南投縣府團隊將持續密切與縣農會及13鄉鎮市農會合作，適時推出助農促銷的措施，紓緩未來可能帶給農友的困難。

林明溱表示，接獲許多農友建議縣府能補助農機具，減輕農村人力老化及外流造成的壓力，將會結合縣籍立委繼續向農委會爭取，編足預算來幫助農友。

(中時 )