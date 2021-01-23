竹南鎮農推廣溫室栽植小蕃茄以玉女及蜜紅3號為主。（謝明俊攝）

苗栗縣長夫人蔡麗卿試吃竹南小蕃茄，大為驚豔。（謝明俊攝）

竹南鎮農會推廣溫室栽植，除了小蕃茄外，還有各種冬季蔬菜。（謝明俊攝）

竹南鎮農會自10年前推廣蔬果產銷班種植溫室小蕃茄，以玉女及蜜紅3號為主，至今已成為竹南鎮知名農特產品之一，許多外縣市消費者指名購買，甚至親自前來竹南採購，為了再擴大竹南小蕃茄市場，竹南鎮農會23日舉辦小蕃茄比賽，苗栗縣長夫人蔡麗卿到場試吃，大為驚豔，每顆甜度都爆錶，希望大家多吃蕃茄養生。

竹南鎮農會為了創建本地特色農產，選定竹南鎮第7蔬果產銷班，推廣栽植溫室小蕃茄，栽植農戶多半位在崎頂及竹南沿海地區，過去因當地多屬砂質土壤，加上秋冬時節，東北季風肆虐，栽植作物品項受限，改以溫室方式栽植，不僅可採用無毒方式栽種，更可增加作物品項，增加經濟產能。

竹南鎮農會推廣溫室栽植小蕃茄，以目前市面上最受歡迎的玉女種及蜜紅3號為主，鎮農會指出，小蕃茄的栽植適期從每年的8、9月開始，定植後約經85至90天即可陸續採收，竹南地區所栽植小蕃茄皮薄質地細緻、汁多、風味甘甜、口感甚佳，內富含茄紅素、維生素C及膳食纖維等營養素，非常適合老少食用。

竹南鎮農會推廣溫室小蕃茄已有10年歷史，目前已在國內打出名號，每年的1至2月間正是小蕃茄的盛產期，許多愛用者都會指名採購，甚至親自前來選購。竹南鎮農會為了加大銷售，特別在23日上午在竹南鎮大厝活動中心前舉辦比賽，藉以促銷小蕃茄，讓更多民眾知道竹南小蕃茄名號。

(中時 )