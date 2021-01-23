桃園市仲平黃昏市場有攤商自主強化消毒。（賴佑維攝）

案882足跡曾在19、20日到桃園市仲平黃昏市場。（賴佑維攝）

部立桃園醫院男病患881的大女兒案882足跡公布，曾在19、20日前往桃園市仲平黃昏市場購買晚餐，當地中平里長顏秀錦說，該市場早已加強自主防疫，22日早上才進行大消毒，也要求攤商、顧客口罩戴好戴滿。不過有民眾走到門口發現此事，立刻轉頭就走。

顏秀錦表示，環保局有通知里內消毒，民眾、攤商一定要戴口罩，他看到沒帶口罩會凶悍的罵人，因為買菜這麼近的距離，人跟人會擦身而過，是危險的事情，因為桃醫離我們這麼近，要有危機意識，環保局已經在做了，自己有做消毒工作，還不知道事情的時候有問市場有消毒嗎，看到南門市場，自己有做。記者採訪時，恰好有民眾沒戴口罩入內，顏也隨即要求戴上口罩。

業者則說，因為南門市場有確診者足跡傳出後，就已經強化消毒，雖然看到電視才知道案882足跡，22日早上事先聯絡清潔公司大消毒，未來研擬每天早上開市前加強消毒。該市場成立約20年，約40攤。因附近社區大樓林立，生意也不差。不過有民眾今天下午到門口看到大批媒體，得知有確診者足跡，馬上轉頭就走。

(中時 )